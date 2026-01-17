flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1872 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1872 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1872 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,306,367

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1872
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:330 USD
График аукционных продаж 2 франка 1872 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (14)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1872 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1041204 проданному на аукционе cgb.fr за 970 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе Frühwald - 10 января 2026
ПродавецFrühwald
Дата10 января 2026
СохранностьXF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
1145 $
Цена в валюте аукциона 970 EUR
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе Frühwald - 14 февраля 2025
ПродавецFrühwald
Дата14 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 6 апреля 2023
ПродавецKatz
Дата6 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе VL Nummus - 9 февраля 2020
ПродавецVL Nummus
Дата9 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе VL Nummus - 24 марта 2019
ПродавецVL Nummus
Дата24 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе WAG - 6 мая 2018
ПродавецWAG
Дата6 мая 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 24 апреля 2014
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 24 апреля 2014
ПродавецHeritage
Дата24 апреля 2014
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе Centre Numismatique du Palais-Royal - 6 февраля 2014
ПродавецCentre Numismatique du Palais-Royal
Дата6 февраля 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 9 февраля 2012
Продавецcgb.fr
Дата9 февраля 2012
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 13 июня 2010
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 13 июня 2010
ПродавецHeritage
Дата13 июня 2010
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 1 октября 2007
Франция 2 франка 1872 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 1 октября 2007
ПродавецHeritage
Дата1 октября 2007
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1872 года A "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1872 года "С лозунгом" с буквами A составляет 330 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1872 года "С лозунгом" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1872 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1872 года "С лозунгом" со знаком A?

Для продажи 2 франка 1872 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1872 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 2 франкаНумизматические аукционы