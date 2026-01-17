flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1872 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1872 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1872 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC10,178,914

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1872
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 1 франк 1872 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (173)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1872 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Spink за 50000 GBP. Торги состоялись 29 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1872 A на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Франция 1 франк 1872 A на аукционе cgb.fr - 21 октября 2025
Продавецcgb.fr
Дата21 октября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе GINZA - 11 октября 2025
ПродавецGINZA
Дата11 октября 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе WCN - 18 сентября 2025
ПродавецWCN
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Heritage - 21 августа 2025
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Heritage - 21 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата21 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1872 A на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Pruvost - 22 февраля 2025
ПродавецPruvost
Дата22 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Coin Cabinet - 20 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Pesek Auctions - 29 января 2025
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Pesek Auctions - 29 января 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата29 января 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1872 A на аукционе VINCHON - 5 декабря 2024
ПродавецVINCHON
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1872 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1872 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1872 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1872 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1872 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1872 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1872 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1872 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы