1 франк 1872 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC10,178,914
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал1 франк
- Год1872
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1872 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Spink за 50000 GBP. Торги состоялись 29 сентября 2021.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1872 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1872 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 150 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1872 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1872 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1872 года со знаком A?
Для продажи 1 франк 1872 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.