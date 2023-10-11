flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1901 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1901 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1901 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: ICE Auction Galleries

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,860,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1901
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:180 USD
График аукционных продаж 2 франка 1901 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1901 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе MDC Monaco за 600 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 336 USD
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 336 USD
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьAU53
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 февраля 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 февраля 2024
СохранностьAU53
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 7 октября 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата7 октября 2023
СохранностьMS63 GENI
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Numismática Leilões - 10 августа 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата10 августа 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 июня 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 июня 2022
СохранностьAU53
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Aurea - 11 июня 2021
ПродавецAurea
Дата11 июня 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе iNumis - 6 октября 2020
ПродавецiNumis
Дата6 октября 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 12 мая 2020
ПродавецTauler & Fau
Дата12 мая 2020
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе iNumis - 24 ноября 2019
ПродавецiNumis
Дата24 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 19 мая 2019
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 мая 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе HERVERA - 10 мая 2019
ПродавецHERVERA
Дата10 мая 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе iNumis - 9 октября 2018
ПродавецiNumis
Дата9 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Cayón - 4 октября 2018
ПродавецCayón
Дата4 октября 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 25 сентября 2018
ПродавецTauler & Fau
Дата25 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 19 ноября 2016
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 ноября 2016
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1901 "Сеятель" на аукционе Heritage Eur - 28 мая 2016
ПродавецHeritage Eur
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1901 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1901 года "Сеятель" составляет 180 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1901 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1901 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1901 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1901 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

