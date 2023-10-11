2 франка 1901 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)
Фотография: ICE Auction Galleries
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC1,860,000
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал2 франка
- Год1901
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1901 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе MDC Monaco за 600 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1901 года "Сеятель"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1901 года "Сеятель" составляет 180 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1901 года "Сеятель"?
Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1901 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 франка 1901 года "Сеятель"?
Для продажи 2 франка 1901 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.