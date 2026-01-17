flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1920 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1920 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1920 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,013,677

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1920
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:330 USD
График аукционных продаж 2 франка 1920 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1920 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе MDC Monaco за 2000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
ПродавецInAsta
Дата10 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе InAsta - 17 апреля 2025
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе InAsta - 17 апреля 2025
ПродавецInAsta
Дата17 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 25 февраля 2024
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата25 февраля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 26 ноября 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата26 ноября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе Aurea - 11 июня 2021
ПродавецAurea
Дата11 июня 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 25 сентября 2018
ПродавецTauler & Fau
Дата25 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе Heritage - 9 ноября 2010
Франция 2 франка 1920 "Сеятель" на аукционе Heritage - 9 ноября 2010
ПродавецHeritage
Дата9 ноября 2010
СохранностьMS64 ANACS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1920 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1920 года "Сеятель" составляет 330 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1920 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1920 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1920 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1920 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1920 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 2 франкаНумизматические аукционы