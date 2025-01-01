flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1920 года

Серебреные монеты

Аверс
Реверс
2 франка 1920 Сеятель
Средняя цена330 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
1 франк 1920 Сеятель
Средняя цена45 $
Продажи
153
Аверс
Реверс
50 сантимов 1920 Сеятель
Средняя цена65 $
Продажи
014
