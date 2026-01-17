flag
50 сантимов 1920 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1920 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1920 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC8,508,650

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1920
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:65 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1920 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1920 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 63462 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 17 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 28 ноября 2023
ПродавецStephen Album
Дата28 ноября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 8 августа 2022
ПродавецStephen Album
Дата8 августа 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе Stack's - 22 февраля 2022
ПродавецStack's
Дата22 февраля 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 6 декабря 2021
ПродавецStephen Album
Дата6 декабря 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе Aureo & Calicó - 19 октября 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата19 октября 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе Silicua Coins - 20 мая 2020
ПродавецSilicua Coins
Дата20 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1920 "Сеятель" на аукционе InAsta - 3 марта 2020
ПродавецInAsta
Дата3 марта 2020
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1920 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1920 года "Сеятель" составляет 65 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1920 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1920 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1920 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1920 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

