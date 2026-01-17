flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1920 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1920 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1920 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC19,321,795

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1920
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:45 USD
График аукционных продаж 1 франк 1920 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1920 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3050 проданному на аукционе Heritage Auctions за 70500 USD. Торги состоялись 8 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 30 октября 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата30 октября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе Stack's - 15 мая 2025
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 12 апреля 2025
ПродавецCoins NB
Дата12 апреля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьAU
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Франция 1 франк 1920 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 27 июля 2024
ПродавецCoins NB
Дата27 июля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1920 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1920 года "Сеятель" составляет 45 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1920 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1920 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1920 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1920 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
