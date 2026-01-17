flag
2 франка 1871 года K "Без лозунга" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1871 года K "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1871 года K "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,255,958

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1871
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 2 франка 1871 года K "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1871 года "Без лозунга" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 650 GBP. Торги состоялись 6 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Monnaies d'Antan - 24 мая 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Aureo & Calicó - 19 сентября 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Patrick Guillard Collection - 3 июня 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата3 июня 2024
СохранностьAU55
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 мая 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Coins NB - 16 декабря 2023
ПродавецCoins NB
Дата16 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Aureo & Calicó - 17 октября 2023
ПродавецAureo & Calicó
Дата17 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Aphrodite Art Coins - 9 июля 2023
ПродавецAphrodite Art Coins
Дата9 июля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Patrick Guillard Collection - 25 апреля 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата25 апреля 2023
СохранностьAU55
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Numisor - 20 октября 2022
ПродавецNumisor
Дата20 октября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе DNW - 7 июля 2021
ПродавецDNW
Дата7 июля 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Olivier Goujon - 16 июня 2020
ПродавецOlivier Goujon
Дата16 июня 2020
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе iNumis - 3 марта 2020
ПродавецiNumis
Дата3 марта 2020
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе iNumis - 8 октября 2019
ПродавецiNumis
Дата8 октября 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Jean ELSEN - 16 марта 2019
ПродавецJean ELSEN
Дата16 марта 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Heritage - 29 ноября 2018
ПродавецHeritage
Дата29 ноября 2018
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе Cayón - 4 октября 2018
ПродавецCayón
Дата4 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "Без лозунга" на аукционе HERVERA - 20 декабря 2017
ПродавецHERVERA
Дата20 декабря 2017
СохранностьF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1871 года K "Без лозунга"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1871 года "Без лозунга" с буквами K составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1871 года "Без лозунга" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1871 года "Без лозунга" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1871 года "Без лозунга" со знаком K?

Для продажи 2 франка 1871 года K "Без лозунга" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

