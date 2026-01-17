flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1918 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1918 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1918 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC12,026,147

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1918
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:75 USD
График аукционных продаж 2 франка 1918 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1918 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22287 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 26 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьUNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьAU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Galleria Auctions Tokyo - 20 сентября 2025
ПродавецGalleria Auctions Tokyo
Дата20 сентября 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 14 сентября 2024
ПродавецCoins NB
Дата14 сентября 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Heritage - 26 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Heritage - 26 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 15 июня 2024
ПродавецCoins NB
Дата15 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Stack's - 29 февраля 2024
ПродавецStack's
Дата29 февраля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 26 ноября 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата26 ноября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 30 сентября 2023
ПродавецCoins NB
Дата30 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 19 июля 2023
ПродавецKatz
Дата19 июля 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 29 июня 2023
ПродавецKatz
Дата29 июня 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 10 июня 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата10 июня 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Roma Numismatics - 25 ноября 2022
ПродавецRoma Numismatics
Дата25 ноября 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Roma Numismatics - 25 ноября 2022
ПродавецRoma Numismatics
Дата25 ноября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 2 франка 1918 "Сеятель" на аукционе Pesek Auctions - 23 ноября 2022
ПродавецPesek Auctions
Дата23 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1918 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1918 года "Сеятель" составляет 75 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1918 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1918 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1918 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1918 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

