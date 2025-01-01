flag
Монеты Франции 1918 года

Серебреные монеты

Аверс
Реверс
2 франка 1918 Сеятель
Средняя цена75 $
Продажи
029
Аверс
Реверс
1 франк 1918 Сеятель
Средняя цена25 $
Продажи
041
Аверс
Реверс
50 сантимов 1918 Сеятель
Средняя цена20 $
Продажи
026
