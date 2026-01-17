flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1918 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1918 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1918 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC50,112,330

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1918
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
График аукционных продаж 1 франк 1918 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1918 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6076 проданному на аукционе Stack's Bowers за 950 USD. Торги состоялись 19 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 30 октября 2025
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Tauler & Fau - 30 октября 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата30 октября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Agora - 28 октября 2025
ПродавецAgora
Дата28 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 24 USD
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 12 апреля 2025
ПродавецCoins NB
Дата12 апреля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Via - 4 ноября 2024
ПродавецVia
Дата4 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 30 августа 2024
ПродавецKatz
Дата30 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1918 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1918 года "Сеятель" составляет 25 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1918 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1918 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1918 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1918 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1918 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы