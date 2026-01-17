flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1918 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1918 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1918 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC36,491,942

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1918
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1918 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1918 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1473 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 50 EUR. Торги состоялись 12 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 13 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата13 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Istra Numizmatika - 14 сентября 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата14 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Numismatica Raponi - 26 марта 2025
ПродавецNumismatica Raponi
Дата26 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 23 ноября 2024
ПродавецCoins NB
Дата23 ноября 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 17 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата17 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 августа 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 19 мая 2024
ПродавецKatz
Дата19 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 10 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата10 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 февраля 2023
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе Pesek Auctions - 23 ноября 2022
ПродавецPesek Auctions
Дата23 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1918 "Сеятель" на аукционе BAC - 7 сентября 2022
ПродавецBAC
Дата7 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1918 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1918 года "Сеятель" составляет 20 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1918 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1918 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1918 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1918 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
