ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1871 года K "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1871 года K "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1871 года K "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,215,072

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1871
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 2 франка 1871 года K "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (43)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1871 года "С лозунгом" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1032432 проданному на аукционе cgb.fr за 1110 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Patrick Guillard Collection - 8 января 2026
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата8 января 2026
СохранностьF12
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
1310 $
Цена в валюте аукциона 1110 EUR
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Patrick Guillard Collection - 28 мая 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата28 мая 2025
СохранностьF12
Цена
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 10 мая 2025
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата10 мая 2025
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Patrick Guillard Collection - 31 января 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата31 января 2025
СохранностьVF20
Цена
******
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьF12
Цена
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе InAsta - 9 октября 2024
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе InAsta - 9 октября 2024
ПродавецInAsta
Дата9 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе WCN - 25 июля 2024
ПродавецWCN
Дата25 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Patrick Guillard Collection - 3 июня 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата3 июня 2024
СохранностьVF20
Цена
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Rio de la Plata - 15 декабря 2023
ПродавецRio de la Plata
Дата15 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 25 июня 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата25 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе WCN - 12 января 2023
ПродавецWCN
Дата12 января 2023
СохранностьF
Цена
******
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Rio de la Plata - 8 декабря 2022
ПродавецRio de la Plata
Дата8 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Monnaies d'Antan - 26 ноября 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата26 ноября 2022
СохранностьVG
Цена
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе InAsta - 22 сентября 2022
ПродавецInAsta
Дата22 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Coinhouse - 26 июня 2022
ПродавецCoinhouse
Дата26 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Katz - 15 мая 2022
ПродавецKatz
Дата15 мая 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе iNumis - 2 ноября 2021
ПродавецiNumis
Дата2 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 28 марта 2021
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата28 марта 2021
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1871 K "С лозунгом" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 28 февраля 2021
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата28 февраля 2021
СохранностьF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1871 года K "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1871 года "С лозунгом" с буквами K составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1871 года "С лозунгом" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1871 года "С лозунгом" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1871 года "С лозунгом" со знаком K?

Для продажи 2 франка 1871 года K "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

