ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1908 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1908 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1908 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,501,808

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1908
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:320 USD
График аукционных продаж 2 франка 1908 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1908 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 21095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 4 августа 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Heritage - 4 августа 2025
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Heritage - 4 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата4 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 5 февраля 2024
ПродавецOlivier Goujon
Дата5 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 7 октября 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата7 октября 2023
СохранностьMS63 GENI
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Katz - 29 марта 2020
ПродавецKatz
Дата29 марта 2020
СохранностьUNC
Цена
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Numisor - 20 ноября 2018
ПродавецNumisor
Дата20 ноября 2018
СохранностьMS65 NGC
Цена
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 19 мая 2018
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 мая 2018
СохранностьMS64 GENI
Цена
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе WAG - 7 мая 2017
ПродавецWAG
Дата7 мая 2017
СохранностьAU
Цена
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Teutoburger - 5 декабря 2015
ПродавецTeutoburger
Дата5 декабря 2015
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе WAG - 14 июня 2015
ПродавецWAG
Дата14 июня 2015
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе WAG - 15 июня 2014
ПродавецWAG
Дата15 июня 2014
СохранностьAU
Цена
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 17 мая 2013
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата17 мая 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Numis.be - 25 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата25 ноября 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1908 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьAU
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1908 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1908 года "Сеятель" составляет 320 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1908 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1908 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1908 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1908 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
