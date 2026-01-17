flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1899 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1899 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1899 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,500,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1899
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:200 USD
График аукционных продаж 2 франка 1899 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1899 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1050553 проданному на аукционе cgb.fr за 1000 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
1180 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
ПродавецNomisma
Дата10 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Palombo - 11 апреля 2025
ПродавецPalombo
Дата11 апреля 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 7 октября 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата7 октября 2023
СохранностьMS64 GENI
Цена
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Aurea - 11 июня 2021
ПродавецAurea
Дата11 июня 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Katz - 4 октября 2020
ПродавецKatz
Дата4 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе WAG - 4 октября 2020
ПродавецWAG
Дата4 октября 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Katz - 29 марта 2020
ПродавецKatz
Дата29 марта 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе iNumis - 8 октября 2019
ПродавецiNumis
Дата8 октября 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Katz - 26 сентября 2019
ПродавецKatz
Дата26 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Katz - 23 сентября 2018
ПродавецKatz
Дата23 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Heritage - 14 декабря 2017
ПродавецHeritage
Дата14 декабря 2017
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Rauch - 1 октября 2017
ПродавецRauch
Дата1 октября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе WAG - 4 декабря 2016
ПродавецWAG
Дата4 декабря 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Heritage Eur - 26 мая 2012
ПродавецHeritage Eur
Дата26 мая 2012
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1899 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1899 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1899 года "Сеятель" составляет 200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1899 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1899 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1899 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1899 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
