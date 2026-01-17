2 франка 1899 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC3,500,000
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал2 франка
- Год1899
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1899 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1050553 проданному на аукционе cgb.fr за 1000 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2025.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1899 года "Сеятель"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1899 года "Сеятель" составляет 200 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1899 года "Сеятель"?
Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1899 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 франка 1899 года "Сеятель"?
Для продажи 2 франка 1899 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.