2 франка 1914 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC5,718,526
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал2 франка
- Год1914
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1914 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 767 проданному на аукционе BAC Numismatics за 210 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1914 года "Сеятель"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1914 года "Сеятель" составляет 55 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1914 года "Сеятель"?
Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1914 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 франка 1914 года "Сеятель"?
Для продажи 2 франка 1914 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.