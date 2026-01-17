flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1914 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1914 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1914 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC5,718,526

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1914
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:55 USD
График аукционных продаж 2 франка 1914 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (25)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1914 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 767 проданному на аукционе BAC Numismatics за 210 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьUNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе InAsta - 17 апреля 2025
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе InAsta - 17 апреля 2025
ПродавецInAsta
Дата17 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 17 декабря 2023
ПродавецCoinhouse
Дата17 декабря 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Pesek Auctions - 23 ноября 2022
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Pesek Auctions - 23 ноября 2022
ПродавецPesek Auctions
Дата23 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Pegasus Auctions - 27 марта 2022
ПродавецPegasus Auctions
Дата27 марта 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе BAC - 2 марта 2022
ПродавецBAC
Дата2 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 24 января 2022
ПродавецPars Coins
Дата24 января 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Karamitsos - 13 июня 2021
ПродавецKaramitsos
Дата13 июня 2021
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Aurea - 11 июня 2021
ПродавецAurea
Дата11 июня 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Aurea - 11 июня 2021
ПродавецAurea
Дата11 июня 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Karamitsos - 13 июня 2020
ПродавецKaramitsos
Дата13 июня 2020
СохранностьAU53 NGC
Цена
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 20 января 2019
ПродавецStephen Album
Дата20 января 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе InAsta - 3 декабря 2018
ПродавецInAsta
Дата3 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе Auction World - 21 октября 2018
ПродавецAuction World
Дата21 октября 2018
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1914 "Сеятель" на аукционе InAsta - 4 июля 2018
ПродавецInAsta
Дата4 июля 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1914 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1914 года "Сеятель" составляет 55 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1914 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1914 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1914 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1914 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1914 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 2 франкаНумизматические аукционы