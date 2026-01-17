flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1871 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1871 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1871 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,757,257

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1871
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:95 USD
График аукционных продаж 2 франка 1871 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (248)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1871 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1836 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 1700 EUR. Торги состоялись 22 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе BAC - 13 января 2026
ПродавецBAC
Дата13 января 2026
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Pegasus Auctions - 30 ноября 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата30 ноября 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Patrick Guillard Collection - 19 ноября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата19 ноября 2025
СохранностьMS62
Цена
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Russiancoin - 13 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата13 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 21 октября 2025
Продавецcgb.fr
Дата21 октября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 5 октября 2025
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата5 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе WAG - 5 октября 2025
ПродавецWAG
Дата5 октября 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе BAC - 30 сентября 2025
ПродавецBAC
Дата30 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 15 мая 2025
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 15 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата15 мая 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Coin Cabinet - 14 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 1 апреля 2025
Продавецcgb.fr
Дата1 апреля 2025
СохранностьMS62
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе CHS Basel Numismatics - 12 февраля 2025
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата12 февраля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Nomisma - 24 января 2025
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Nomisma - 24 января 2025
ПродавецNomisma
Дата24 января 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Nomisma - 24 января 2025
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Nomisma - 24 января 2025
ПродавецNomisma
Дата24 января 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе BAC - 14 января 2025
ПродавецBAC
Дата14 января 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1871 A "С лозунгом" на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1871 года A "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1871 года "С лозунгом" с буквами A составляет 95 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1871 года "С лозунгом" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1871 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1871 года "С лозунгом" со знаком A?

Для продажи 2 франка 1871 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1871 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 2 франкаНумизматические аукционы