2 франка 1900 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1900 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1900 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC500,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1900
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:220 USD
Средняя цена (PROOF):1300 USD
График аукционных продаж 2 франка 1900 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1900 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе MDC Monaco за 1700 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 28 ноября 2025
ПродавецNumisCorner
Дата28 ноября 2025
СохранностьXF40
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU55
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе Via - 4 ноября 2024
ПродавецVia
Дата4 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьPF63 NGC
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 20 октября 2024
ПродавецCoinhouse
Дата20 октября 2024
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе St James’s - 25 сентября 2024
ПродавецSt James’s
Дата25 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 18 августа 2024
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата18 августа 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьVF30
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 9 декабря 2023
ПродавецJean ELSEN
Дата9 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 26 ноября 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата26 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2023
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 16 сентября 2023
ПродавецJean ELSEN
Дата16 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 6 августа 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата6 августа 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 17 июня 2023
ПродавецJean ELSEN
Дата17 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2023
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1900 "Сеятель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 5 марта 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1900 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1900 года "Сеятель" составляет 220 USD для регулярного чекана и 1300 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1900 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1900 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1900 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1900 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
