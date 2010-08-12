flag
2 франка 1894 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1894 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1894 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC300,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1894
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:120 USD
График аукционных продаж 2 франка 1894 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1894 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22517 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 11 июня 2023
ПродавецKatz
Дата11 июня 2023
СохранностьXF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе Cayón - 22 декабря 2022
ПродавецCayón
Дата22 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе iNumis - 11 октября 2016
ПродавецiNumis
Дата11 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе Künker - 21 мая 2015
ПродавецKünker
Дата21 мая 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе Numis.be - 21 мая 2013
ПродавецNumis.be
Дата21 мая 2013
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе iNumis - 12 марта 2013
ПродавецiNumis
Дата12 марта 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе ibercoin - 12 декабря 2012
Продавецibercoin
Дата12 декабря 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе Numis.be - 25 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата25 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 9 февраля 2012
Продавецcgb.fr
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 16 августа 2010
ПродавецHeritage
Дата16 августа 2010
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1894 A "С лозунгом" на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1894 года A "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1894 года "С лозунгом" с буквами A составляет 120 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1894 года "С лозунгом" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1894 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1894 года "С лозунгом" со знаком A?

Для продажи 2 франка 1894 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
