2 франка 1894 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC300,000
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал2 франка
- Год1894
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1894 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22517 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1894 года A "С лозунгом"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1894 года "С лозунгом" с буквами A составляет 120 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1894 года "С лозунгом" с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1894 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 франка 1894 года "С лозунгом" со знаком A?
Для продажи 2 франка 1894 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.