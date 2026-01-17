flag
2 франка 1881 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1881 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1881 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,014,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1881
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:670 USD
График аукционных продаж 2 франка 1881 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1881 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 13 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Antivm Numismatica - 14 декабря 2025
ПродавецAntivm Numismatica
Дата14 декабря 2025
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Pegasus Auctions - 30 ноября 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата30 ноября 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Russiancoin - 13 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата13 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
555 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Via - 25 августа 2025
ПродавецVia
Дата25 августа 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьSP67 NGC
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьSP67 NGC
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Coinhouse - 20 октября 2024
ПродавецCoinhouse
Дата20 октября 2024
СохранностьF
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 24 сентября 2024
Продавецcgb.fr
Дата24 сентября 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 19 мая 2024
ПродавецKatz
Дата19 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе InAsta - 1 апреля 2024
ПродавецInAsta
Дата1 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 25 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 2 франка 1881 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1881 года A "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1881 года "С лозунгом" с буквами A составляет 670 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1881 года "С лозунгом" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1881 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1881 года "С лозунгом" со знаком A?

Для продажи 2 франка 1881 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

