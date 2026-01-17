flag
2 франка 1915 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1915 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1915 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC13,963,409

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1915
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
График аукционных продаж 2 франка 1915 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1915 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 120 GBP. Торги состоялись 7 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьUNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе Katz - 14 января 2024
ПродавецKatz
Дата14 января 2024
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 16 декабря 2023
ПродавецCoins NB
Дата16 декабря 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе BAC - 8 июня 2022
ПродавецBAC
Дата8 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе BAC - 26 января 2022
ПродавецBAC
Дата26 января 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 24 января 2022
ПродавецPars Coins
Дата24 января 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1915 "Сеятель" на аукционе V. GADOURY - 3 сентября 2021
ПродавецV. GADOURY
Дата3 сентября 2021
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1915 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1915 года "Сеятель" составляет 30 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1915 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1915 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1915 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1915 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

