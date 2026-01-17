2 франка 1878 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1878 года A "С лозунгом"? По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1878 года "С лозунгом" с буквами A составляет 27000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1878 года "С лозунгом" с буквами A? Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1878 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.