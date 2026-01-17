2 франка 1878 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж PROOF30
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал2 франка
- Год1878
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1878 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе MDC Monaco за 23000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1878 года A "С лозунгом"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1878 года "С лозунгом" с буквами A составляет 27000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1878 года "С лозунгом" с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1878 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 франка 1878 года "С лозунгом" со знаком A?
Для продажи 2 франка 1878 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.