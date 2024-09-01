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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1878 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1878 A Париж
Средняя цена 3000 $
Продажи
1 118
Аверс
Реверс
50 франков 1878 A Париж
Средняя цена 3200 $
Продажи
1 180
Аверс
Реверс
20 франков 1878 A Париж
Средняя цена 340 $
Продажи
1 163
Аверс
Реверс
20 франков 1878 A Париж. Платина
Средняя цена 770 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 франков 1878 A Париж
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 франков 1878 A Париж
Средняя цена 23000 $
Продажи
0 4
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