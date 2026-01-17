flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1878 года K "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1878 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1878 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Münzenonline

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC363,130

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1878
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:390 USD
График аукционных продаж 5 франков 1878 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (53)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1878 года "Геркулес" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32035 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 13 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 18 ноября 2025
Продавецcgb.fr
Дата18 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьVF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе Stack's - 29 августа 2025
ПродавецStack's
ПродавецStack's
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе Russiancoin - 15 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата15 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе Aureo & Calicó - 16 октября 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 октября 2024
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе InAsta - 9 октября 2024
ПродавецInAsta
ПродавецInAsta
Дата9 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 6 октября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата6 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьAU55
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе ibercoin - 10 июля 2024
Продавецibercoin
Дата10 июля 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьAU55
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1878 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 25 апреля 2023
Продавецcgb.fr
Дата25 апреля 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1878 года K "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1878 года "Геркулес" с буквами K составляет 390 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1878 года "Геркулес" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1878 года "Геркулес" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1878 года "Геркулес" со знаком K?

Для продажи 5 франков 1878 года K "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
