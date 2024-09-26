Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1878 года A "Тип 1871-1898". Париж. Платина (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж. Платина
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Платина
- Вес 6,51 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1878
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1878 года со знаком A. Париж. Платина. Это платиновая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3979 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- iNumis (1)
- Künker (1)
- Monnaies d'Antan (1)
- SINCONA (4)
- UBS (1)
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 23 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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