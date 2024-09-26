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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1878 года A "Тип 1871-1898". Париж. Платина (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж. Платина

Аверс монеты - 20 франков 1878 года A "Тип 1871-1898" Париж Платина - цена платиновой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1878 года A "Тип 1871-1898" Париж Платина - цена платиновой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Платина
  • Вес 6,51 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1878
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1878 года со знаком A. Париж. Платина. Это платиновая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3979 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • iNumis (1)
  • Künker (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • SINCONA (4)
  • UBS (1)
Франция 20 франков 1878 A на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
524 $
Цена в валюте аукциона 500 CHF
Франция 20 франков 1878 A на аукционе iNumis - December 10, 2019
Продавец iNumis
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1878 A на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
379 $
Цена в валюте аукциона 375 CHF
Франция 20 франков 1878 A на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1878 A на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1878 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - May 23, 2013
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 23 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1878 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1878 A на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1878 A на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1878 A на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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