flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1878 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1878 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1878 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж PROOF30

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1878
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):8900 USD
График аукционных продаж 1 франк 1878 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1878 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 791 проданному на аукционе Spink за 23000 GBP. Торги состоялись 1 октября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1878 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьPF65 NGC
Цена
10554 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Франция 1 франк 1878 A на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьPF65 CAMEO NGC
Цена
10191 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Франция 1 франк 1878 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьPF65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1878 A на аукционе Heritage - 4 января 2016
Франция 1 франк 1878 A на аукционе Heritage - 4 января 2016
ПродавецHeritage
Дата4 января 2016
СохранностьPF65 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1878 A на аукционе Spink - 4 декабря 2012
ПродавецSpink
Дата4 декабря 2012
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1878 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1878 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 8900 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1878 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1878 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1878 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1878 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1878 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы