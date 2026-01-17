flag
20 сантимов 1878 года A (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 20 сантимов 1878 года A - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 20 сантимов 1878 года A - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж PROOF30

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал20 сантимов
  • Год1878
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):6900 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1878 года A - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1878 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе Maison Palombo за 8500 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1878 A на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьPF68 PCGS
Цена
8040 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Франция 20 сантимов 1878 A на аукционе Beaussant Lefèvre - 7 апреля 2022
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата7 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
6757 $
Цена в валюте аукциона 6200 EUR
Франция 20 сантимов 1878 A на аукционе Palombo - 20 октября 2018
ПродавецPalombo
Дата20 октября 2018
СохранностьPF65 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1878 A на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 мая 2014
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 мая 2014
СохранностьPROOF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 20 сантимов 1878 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1878 года с буквами A составляет 6900 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1878 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1878 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1878 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1878 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

