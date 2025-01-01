flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

Серебреные монеты 20 сантимов Третьей республики - Франция

20 сантимов 1878

ГодЗнакОписаниеТираж PROOFПродажиПродажи
1878A3004
