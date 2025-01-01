Каталог
Франция
Цена монет Франции
Третья республика
20 сантимов
Серебреные монеты 20 сантимов Третьей республики - Франция
20 сантимов 1878
Год
Знак
Описание
Тираж
PROOF
Продажи
Продажи
1878
A
30
0
4
