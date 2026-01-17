flag
5 франков 1878 года A "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1878 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1878 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,154
  • Тираж PROOF30

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1878
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:10000 USD
Средняя цена (PROOF):61000 USD
График аукционных продаж 5 франков 1878 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (13)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1878 года "Геркулес" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе MDC Monaco за 60000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе Negrini - 1 июня 2024
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе Negrini - 1 июня 2024
ПродавецNegrini
Дата1 июня 2024
СохранностьAU
Цена
7600 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе Numismatica Picena - 1 мая 2024
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе Numismatica Picena - 1 мая 2024
ПродавецNumismatica Picena
Дата1 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
18965 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьXF40 NGC
Цена
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе Florange - 12 ноября 2021
ПродавецFlorange
Дата12 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе Olivier Goujon - 16 июня 2020
ПродавецOlivier Goujon
Дата16 июня 2020
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 14 ноября 2019
ПродавецMDC Monaco
Дата14 ноября 2019
СохранностьPF62 NGC
Цена
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе Numismatica Genevensis - 3 декабря 2018
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата3 декабря 2018
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьPF65 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1878 A "Геркулес" на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 8 марта 2018
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата8 марта 2018
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1878 года A "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1878 года "Геркулес" с буквами A составляет 10000 USD для регулярного чекана и 61000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1878 года "Геркулес" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1878 года "Геркулес" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1878 года "Геркулес" со знаком A?

Для продажи 5 франков 1878 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

