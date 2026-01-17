50 сантимов 1878 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)
Фотография: Spink
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж PROOF30
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал50 сантимов
- Год1878
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1878 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 892 проданному на аукционе Spink за 1600 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2012.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1878 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1878 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 2600 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1878 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1878 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 50 сантимов 1878 года со знаком A?
Для продажи 50 сантимов 1878 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.