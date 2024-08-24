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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1878 года A "Тип 1878-1889". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 5 франков 1878 года A "Тип 1878-1889" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 5 франков 1878 года A "Тип 1878-1889" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 30

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 5 франков
  • Год 1878
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1878 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Maison Palombo за 38000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Palombo (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 5 франков 1878 A на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
20556 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Франция 5 франков 1878 A на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
38187 $
Цена в валюте аукциона 38000 CHF
Франция 5 франков 1878 A на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность PF66 GENI
Цена
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Франция 5 франков 1878 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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