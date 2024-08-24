Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1878 года A "Тип 1878-1889". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 30
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 5 франков
- Год 1878
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1878 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Maison Palombo за 38000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
20556 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
38187 $
Цена в валюте аукциона 38000 CHF
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность PF66 GENI
Цена
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