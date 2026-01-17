flag
2 франка 1895 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1895 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1895 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC600,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1895
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:200 USD
График аукционных продаж 2 франка 1895 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1895 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе MDC Monaco за 950 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.

Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 18 ноября 2025
Продавецcgb.fr
Дата18 ноября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе CNG - 19 марта 2025
ПродавецCNG
Дата19 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьAU55
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 24 октября 2023
Продавецcgb.fr
Дата24 октября 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Cayón - 10 октября 2023
ПродавецCayón
Дата10 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Olivier Goujon - 7 октября 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата7 октября 2023
СохранностьMS62 GENI
Цена
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 6 апреля 2023
ПродавецKatz
Дата6 апреля 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 5 марта 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Stephen Album - 8 ноября 2022
ПродавецStephen Album
Дата8 ноября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Olivier Goujon - 9 октября 2022
ПродавецOlivier Goujon
Дата9 октября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 18 сентября 2022
ПродавецKatz
Дата18 сентября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 29 мая 2022
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата29 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе cgb.fr - 26 апреля 2022
Продавецcgb.fr
Дата26 апреля 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1895 A "С лозунгом" на аукционе Olivier Goujon - 2 апреля 2022
ПродавецOlivier Goujon
Дата2 апреля 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1895 года A "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1895 года "С лозунгом" с буквами A составляет 200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1895 года "С лозунгом" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1895 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1895 года "С лозунгом" со знаком A?

Для продажи 2 франка 1895 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

