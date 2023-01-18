flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1916 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1916 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1916 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC17,886,653

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1916
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:80 USD
График аукционных продаж 2 франка 1916 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1916 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 41202 проданному на аукционе Stack's Bowers за 700 USD. Торги состоялись 18 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 11 октября 2025
ПродавецCoins NB
Дата11 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Klondike Auction - 25 мая 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата25 мая 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе WCN - 20 марта 2025
ПродавецWCN
Дата20 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Numismatica Ferrarese - 29 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата29 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 15 июня 2024
ПродавецCoins NB
Дата15 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 27 апреля 2024
ПродавецCoins NB
Дата27 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 17 декабря 2023
ПродавецCoinhouse
Дата17 декабря 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Stack's - 19 января 2023
ПродавецStack's
Дата19 января 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе V. GADOURY - 3 сентября 2021
ПродавецV. GADOURY
Дата3 сентября 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 14 июня 2021
ПродавецPars Coins
Дата14 июня 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Aurea - 11 июня 2021
ПродавецAurea
Дата11 июня 2021
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 1 марта 2021
ПродавецPars Coins
Дата1 марта 2021
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 1 февраля 2021
ПродавецPars Coins
Дата1 февраля 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Pars Coins - 5 октября 2020
ПродавецPars Coins
Дата5 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1916 "Сеятель" на аукционе Katz - 30 мая 2019
ПродавецKatz
Дата30 мая 2019
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1916 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1916 года "Сеятель" составляет 80 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1916 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1916 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1916 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1916 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

