flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1916 года

Серебреные монеты

Аверс
Реверс
2 франка 1916 Сеятель
Средняя цена80 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
1 франк 1916 Сеятель
Средняя цена40 $
Продажи
030
Аверс
Реверс
50 сантимов 1916 Сеятель
Средняя цена20 $
Продажи
036
Категория
Год
Поиск