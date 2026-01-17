flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1916 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1916 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1916 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC52,962,657

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1916
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1916 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1916 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе Numisor за 180 CHF. Торги состоялись 11 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 4 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата4 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 25 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата25 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 21 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата21 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 8 февраля 2025
ПродавецCoins NB
Дата8 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 22 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 15 июня 2024
ПродавецCoins NB
Дата15 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Katz - 4 июня 2024
ПродавецKatz
Дата4 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Katz - 19 мая 2024
ПродавецKatz
Дата19 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 16 мая 2024
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Katz - 28 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата28 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 2 апреля 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 апреля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1916 "Сеятель" на аукционе BAC - 18 января 2023
ПродавецBAC
Дата18 января 2023
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1916 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1916 года "Сеятель" составляет 20 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1916 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1916 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1916 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1916 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

