Франция

1 франк 1916 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC92,029,179

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1916
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:40 USD
График аукционных продаж 1 франк 1916 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1916 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23115 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 1 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 49 EUR
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 15 июня 2024
ПродавецCoins NB
Дата15 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 16 декабря 2023
ПродавецCoins NB
Дата16 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 25 июля 2023
Продавецcgb.fr
Дата25 июля 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1916 "Сеятель" на аукционе Stack's - 1 июня 2022
ПродавецStack's
Дата1 июня 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1916 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1916 года "Сеятель" составляет 40 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1916 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1916 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1916 года "Сеятель"?

Для продажи 1 франк 1916 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

