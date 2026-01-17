flag
2 франка 1889 года A "С лозунгом" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1889 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1889 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж PROOF100

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1889
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3200 USD
Средняя цена (PROOF):8700 USD
График аукционных продаж 2 франка 1889 года A "С лозунгом" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1889 года "С лозунгом" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1889 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьPF66 NGC
Цена
Франция 2 франка 1889 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
3216 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Франция 2 франка 1889 A "С лозунгом" на аукционе Maître Wattebled - 27 января 2022
ПродавецMaître Wattebled
Дата27 января 2022
СохранностьPROOF
Цена
8993 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Франция 2 франка 1889 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьPF65 NGC
Цена
Франция 2 франка 1889 A "С лозунгом" на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьPF66 NGC
Цена
Франция 2 франка 1889 A "С лозунгом" на аукционе Künker - 9 октября 2013
ПродавецKünker
Дата9 октября 2013
СохранностьPROOF
Цена
Франция 2 франка 1889 A "С лозунгом" на аукционе Palombo - 27 ноября 2011
ПродавецPalombo
Дата27 ноября 2011
СохранностьPF66 NGC
Цена
Франция 2 франка 1889 A "С лозунгом" на аукционе ICE - 18 февраля 2011
ПродавецICE
Дата18 февраля 2011
СохранностьPROOF
Цена
Франция 2 франка 1889 A "С лозунгом" на аукционе Goldberg - 13 сентября 2006
ПродавецGoldberg
Дата13 сентября 2006
СохранностьPF62 NGC
Цена
Франция 2 франка 1889 A "С лозунгом" на аукционе UBS - 27 января 2004
ПродавецUBS
Дата27 января 2004
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1889 года A "С лозунгом"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1889 года "С лозунгом" с буквами A составляет 3200 USD для регулярного чекана и 8700 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1889 года "С лозунгом" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1889 года "С лозунгом" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1889 года "С лозунгом" со знаком A?

Для продажи 2 франка 1889 года A "С лозунгом" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

