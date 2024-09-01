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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1889 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
50 франков 1889 A Париж
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
20 франков 1889 A Париж
Средняя цена 370 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
10 франков 1889 A Париж
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
5 франков 1889 A Париж
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 29
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