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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1889 года A "Тип 1878-1904". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 50 франков 1889 года A "Тип 1878-1904" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 50 франков 1889 года A "Тип 1878-1904" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 50 франков
  • Год 1889
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1889 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 54000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (4)
  • VINCHON (1)
  • Warin Global Investments (2)
Франция 50 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
40933 $
Цена в валюте аукциона 38000 EUR
Франция 50 франков 1889 A на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
58135 $
Цена в валюте аукциона 54000 EUR
Франция 50 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF58 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Франция 50 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе GINZA - November 23, 2019
Продавец GINZA
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS64 CAMEO NGC
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность PF60 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе Warin Global Investments - April 15, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 15 апреля 2019
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе Warin Global Investments - September 26, 2017
Продавец Warin Global Investments
Дата 26 сентября 2017
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PF60 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность PF55 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе Heritage - January 4, 2016
Франция 50 франков 1889 A на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность PF55 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе Numismatica Genevensis - November 25, 2014
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 25 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Франция 50 франков 1889 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франков 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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