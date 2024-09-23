Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1889 года A "Тип 1878-1904". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 50 франков
- Год 1889
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1889 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 54000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Warin Global Investments (2)
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
40933 $
Цена в валюте аукциона 38000 EUR
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
58135 $
Цена в валюте аукциона 54000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF58 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность PF60 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 15 апреля 2019
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 26 сентября 2017
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PF60 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность PF55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность PF55 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 25 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 50 франков 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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