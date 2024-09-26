Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1889 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 873,090
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1889
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1889 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3305 проданному на аукционе Auction World за 2600000 JPY. Торги состоялись 21 июля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
21544 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Numisma - Portugal
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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