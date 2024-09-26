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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1889 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1889 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1889 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 873,090
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1889
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1889 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3305 проданному на аукционе Auction World за 2600000 JPY. Торги состоялись 21 июля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
  • WAG (1)
Франция 20 франков 1889 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Франция 20 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
21544 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Франция 20 франков 1889 A на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Франция 20 франков 1889 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Франция 20 франков 1889 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1889 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1889 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Numisma - Portugal - June 3, 2020
Продавец Numisma - Portugal
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Франция 20 франков 1889 A на аукционе Aureo & Calicó - October 15, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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