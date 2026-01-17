flag
1 франк 1889 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 1 франк 1889 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 1 франк 1889 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Maître Wattebled

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж PROOF100

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал1 франк
  • Год1889
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4400 USD
Средняя цена (PROOF):3600 USD
График аукционных продаж 1 франк 1889 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1889 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 35104 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 5 декабря 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1889 A на аукционе Maître Wattebled - 27 января 2022
ПродавецMaître Wattebled
Дата27 января 2022
СохранностьAU
Цена
7869 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Франция 1 франк 1889 A на аукционе Stack's - 23 июня 2021
Франция 1 франк 1889 A на аукционе Stack's - 23 июня 2021
ПродавецStack's
Дата23 июня 2021
СохранностьPF55 PCGS
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Франция 1 франк 1889 A на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьPF63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1889 A на аукционе Jean ELSEN - 9 июня 2018
ПродавецJean ELSEN
Дата9 июня 2018
СохранностьPROOF
Цена
Франция 1 франк 1889 A на аукционе iNumis - 13 октября 2015
ПродавецiNumis
Дата13 октября 2015
СохранностьPF63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1889 A на аукционе iNumis - 3 июня 2014
ПродавецiNumis
Дата3 июня 2014
СохранностьPF64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1889 A на аукционе cgb.fr - 4 декабря 2013
Продавецcgb.fr
Дата4 декабря 2013
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1889 A на аукционе cgb.fr - 24 апреля 2013
Продавецcgb.fr
Дата24 апреля 2013
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1889 A на аукционе UBS - 8 сентября 2009
ПродавецUBS
Дата8 сентября 2009
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 1 франк 1889 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1889 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 4400 USD для регулярного чекана и 3600 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1889 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1889 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1889 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1889 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

