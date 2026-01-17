flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1889 года A "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1889 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1889 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж PROOF20

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1889
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:47000 USD
Средняя цена (PROOF):51000 USD
График аукционных продаж 5 франков 1889 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1889 года "Геркулес" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 298 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 58000 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1889 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьPF60 NGC
Цена
Франция 5 франков 1889 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьPF63 NGC
Цена
Франция 5 франков 1889 A "Геркулес" на аукционе Maître Wattebled - 27 января 2022
ПродавецMaître Wattebled
Дата27 января 2022
СохранностьAU
Цена
47215 $
Цена в валюте аукциона 42000 EUR
Франция 5 франков 1889 A "Геркулес" на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 8 марта 2018
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата8 марта 2018
СохранностьPF67 PCGS
Цена
71738 $
Цена в валюте аукциона 58000 EUR
Франция 5 франков 1889 A "Геркулес" на аукционе Künker - 27 января 2011
ПродавецKünker
Дата27 января 2011
СохранностьPROOF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1889 года A "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1889 года "Геркулес" с буквами A составляет 47000 USD для регулярного чекана и 51000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1889 года "Геркулес" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1889 года "Геркулес" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1889 года "Геркулес" со знаком A?

Для продажи 5 франков 1889 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

