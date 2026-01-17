100 франков 1889 года A "Тип 1878-1914" (Франция, Третья республика)

Сколько стоит золотая монета Третьей республики 100 франков 1889 года A? По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость золотой монеты 100 франков 1889 года "Тип 1878-1914" с буквами A составляет 46000 USD для регулярного чекана и 90000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 29,0323 гр чистого золота, поэтому ниже 4294,67 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 100 франков 1889 года с буквами A? Информация о текущей стоимости французской монеты 100 франков 1889 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.