100 франков 1889 года A "Тип 1878-1914" (Франция, Третья республика)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж PROOF100
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал100 франков
- Год1889
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1889 года со знаком A. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 155000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сколько стоит золотая монета Третьей республики 100 франков 1889 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость золотой монеты 100 франков 1889 года "Тип 1878-1914" с буквами A составляет 46000 USD для регулярного чекана и 90000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 29,0323 гр чистого золота, поэтому ниже 4294,67 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 100 франков 1889 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 100 франков 1889 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 100 франков 1889 года со знаком A?
Для продажи 100 франков 1889 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.