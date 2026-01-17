flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

100 франков 1889 года A "Тип 1878-1914" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 100 франков 1889 года A "Тип 1878-1914" - цена золотой монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 100 франков 1889 года A "Тип 1878-1914" - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж PROOF100

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал100 франков
  • Год1889
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:46000 USD
Средняя цена (PROOF):90000 USD
График аукционных продаж 100 франков 1889 года A "Тип 1878-1914" - цена золотой монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1889 года со знаком A. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 155000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Jean ELSEN - 16 ноября 2024
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Jean ELSEN - 16 ноября 2024
ПродавецJean ELSEN
Дата16 ноября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьPF63 CAMEO NGC
Цена
90000 $
Цена в валюте аукциона 90000 USD
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Heritage - 10 мая 2024
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьPF63 CAMEO NGC
Цена
108000 $
Цена в валюте аукциона 108000 USD
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Stack's - 13 января 2024
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Stack's - 13 января 2024
ПродавецStack's
Дата13 января 2024
СохранностьPF63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе VINCHON - 7 декабря 2023
ПродавецVINCHON
Дата7 декабря 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе V. GADOURY - 15 октября 2022
ПродавецV. GADOURY
Дата15 октября 2022
СохранностьPF63 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьPF66 CAMEO NGC
Цена
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Maître Wattebled - 27 января 2022
ПродавецMaître Wattebled
Дата27 января 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьPF63 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьPF62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьPF64 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьPF64 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе V. GADOURY - 15 ноября 2019
ПродавецV. GADOURY
Дата15 ноября 2019
СохранностьPF58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Auction World - 21 июля 2019
ПродавецAuction World
Дата21 июля 2019
СохранностьPF63 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Numismatica Genevensis - 3 декабря 2018
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата3 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Heritage - 17 августа 2018
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Heritage - 17 августа 2018
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2018
СохранностьPF62 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе V. GADOURY - 2 декабря 2017
ПродавецV. GADOURY
Дата2 декабря 2017
СохранностьPF62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьPF65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе V. GADOURY - 3 декабря 2016
ПродавецV. GADOURY
Дата3 декабря 2016
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Heritage - 11 августа 2016
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Heritage - 11 августа 2016
ПродавецHeritage
Дата11 августа 2016
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 100 франков 1889 A на аукционе Numismatica Genevensis - 25 ноября 2014
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата25 ноября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Третьей республики 100 франков 1889 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость золотой монеты 100 франков 1889 года "Тип 1878-1914" с буквами A составляет 46000 USD для регулярного чекана и 90000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 29,0323 гр чистого золота, поэтому ниже 4294,67 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 100 франков 1889 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 100 франков 1889 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 100 франков 1889 года со знаком A?

Для продажи 100 франков 1889 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1889 годаВсе французские монетыфранцузские золотые монетыфранцузские монеты номиналом 100 франковНумизматические аукционы