Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1889 года A "Тип 1878-1889". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 40
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 5 франков
- Год 1889
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1889 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе Maître Wattebled за 20000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
22621 $
Цена в валюте аукциона 21000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
11590 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
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