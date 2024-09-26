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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1889 года A "Тип 1878-1889". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 5 франков 1889 года A "Тип 1878-1889" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 5 франков 1889 года A "Тип 1878-1889" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 40

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 5 франков
  • Год 1889
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1889 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе Maître Wattebled за 20000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
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  • Heritage (6)
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  • Palombo (4)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
Франция 5 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
22621 $
Цена в валюте аукциона 21000 EUR
Франция 5 франков 1889 A на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Франция 5 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
11590 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Франция 5 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Франция 5 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Франция 5 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
Франция 5 франков 1889 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе Heritage - April 27, 2020
Франция 5 франков 1889 A на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе Stack's - January 12, 2019
Франция 5 франков 1889 A на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе Heritage - January 8, 2018
Франция 5 франков 1889 A на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе Heritage - April 10, 2017
Франция 5 франков 1889 A на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе Jean ELSEN - March 10, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе iNumis - October 13, 2015
Продавец iNumis
Дата 13 октября 2015
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе Heritage - January 5, 2015
Франция 5 франков 1889 A на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Франция 5 франков 1889 A на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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