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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1889 года A "Тип 1878-1899". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1889 года A "Тип 1878-1899" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1889 года A "Тип 1878-1899" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1889
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1889 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе MDC Monaco за 20000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auction World (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • CNG (2)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (4)
  • Palombo (2)
  • SINCONA (3)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
Франция 10 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF62 PCGS
Цена
10536 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Франция 10 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
Франция 10 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
21440 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Франция 10 франков 1889 A на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Франция 10 франков 1889 A на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Франция 10 франков 1889 A на аукционе Stack's - August 14, 2018
Франция 10 франков 1889 A на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
Франция 10 франков 1889 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - March 9, 2018
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1889 A на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1889 A на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Франция 10 франков 1889 A на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Франция 10 франков 1889 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Франция 10 франков 1889 A на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1889 A на аукционе CNG - May 14, 2014
Продавец CNG
Дата 14 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1889 A на аукционе CNG - January 8, 2014
Продавец CNG
Дата 8 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 10 франков 1889 A на аукционе SINCONA - May 29, 2013
Продавец SINCONA
Дата 29 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Франция 10 франков 1889 A на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1889 A на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена
Франция 10 франков 1889 A на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1889 A на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность PROOF
Цена
Франция 10 франков 1889 A на аукционе Stack's - April 20, 2005
Франция 10 франков 1889 A на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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