Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1889 года A "Тип 1878-1899". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1889
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1889 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе MDC Monaco за 20000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF62 PCGS
Цена
10536 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
21440 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец CNG
Дата 8 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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