flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1889 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1889 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1889 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: The Bru Sale & Wellico Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж PROOF100

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1889
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):3400 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1889 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1889 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе Maison Palombo за 4800 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1889 A на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьPF67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1889 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьPF64 NGC
Цена
4222 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Франция 50 сантимов 1889 A на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьPROOF
Цена
3850 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Франция 50 сантимов 1889 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьPF63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1889 A на аукционе V. GADOURY - 3 декабря 2016
ПродавецV. GADOURY
Дата3 декабря 2016
СохранностьPF63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1889 A на аукционе Künker - 20 ноября 2013
ПродавецKünker
Дата20 ноября 2013
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1889 A на аукционе Heritage - 11 сентября 2012
Франция 50 сантимов 1889 A на аукционе Heritage - 11 сентября 2012
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2012
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1889 A на аукционе Bru Sale & Wellico - 23 июня 2012
ПродавецBru Sale & Wellico
Дата23 июня 2012
СохранностьPF63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1889 A на аукционе Palombo - 27 ноября 2011
ПродавецPalombo
Дата27 ноября 2011
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1889 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1889 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 3400 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1889 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1889 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1889 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1889 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1889 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы