ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1910 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 2 франка 1910 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 2 франка 1910 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,190,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал2 франка
  • Год1910
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:45 USD
График аукционных продаж 2 франка 1910 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1910 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе MDC Monaco за 160 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Katz - 17 августа 2025
ПродавецKatz
Дата17 августа 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 17 декабря 2023
ПродавецAuctiones
Дата17 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 85 CHF
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Stack's - 23 июня 2021
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Stack's - 23 июня 2021
ПродавецStack's
Дата23 июня 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Aurea - 11 июня 2021
ПродавецAurea
Дата11 июня 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе iNumis - 24 ноября 2019
ПродавецiNumis
Дата24 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Cayón - 4 октября 2018
ПродавецCayón
Дата4 октября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Numisa - 25 ноября 2017
ПродавецNumisa
Дата25 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Numisa - 3 сентября 2017
ПродавецNumisa
Дата3 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Numisa - 24 июня 2017
ПродавецNumisa
Дата24 июня 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Numisa - 26 марта 2017
ПродавецNumisa
Дата26 марта 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Numisa - 31 декабря 2016
ПродавецNumisa
Дата31 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 6 декабря 2014
ПродавецJean ELSEN
Дата6 декабря 2014
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Jean ELSEN - 16 марта 2013
ПродавецJean ELSEN
Дата16 марта 2013
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе Eeckhout - 12 ноября 2011
ПродавецEeckhout
Дата12 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1910 "Сеятель" на аукционе ICE - 18 мая 2011
ПродавецICE
Дата18 мая 2011
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 2 франка 1910 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1910 года "Сеятель" составляет 45 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1910 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1910 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1910 года "Сеятель"?

Для продажи 2 франка 1910 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

