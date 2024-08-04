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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1910 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1910 A Париж
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 170
Аверс
Реверс
20 франков 1910 Париж
Средняя цена 390 $
Продажи
0 221
Аверс
Реверс
10 франков 1910 Париж
Средняя цена 230 $
Продажи
0 51
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