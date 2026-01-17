flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1910 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1910 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1910 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC15,922,600

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1910
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:60 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1910 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1910 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе MDC Monaco за 120 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1910 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1910 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Франция 50 сантимов 1910 "Сеятель" на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Франция 50 сантимов 1910 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1910 "Сеятель" на аукционе Pesek Auctions - 23 ноября 2022
Франция 50 сантимов 1910 "Сеятель" на аукционе Pesek Auctions - 23 ноября 2022
ПродавецPesek Auctions
Дата23 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1910 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 19 мая 2018
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 мая 2018
СохранностьMS64 GENI
Цена
Франция 50 сантимов 1910 "Сеятель" на аукционе Höhn - 27 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1910 "Сеятель" на аукционе iNumis - 13 октября 2015
ПродавецiNumis
Дата13 октября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1910 "Сеятель" на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьAU
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1910 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1910 года "Сеятель" составляет 60 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1910 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1910 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1910 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1910 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1910 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы