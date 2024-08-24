Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1910 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,109,687
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1910
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1910 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Maison Pruvost Numismatique за 1250 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roxbury’s
Дата 20 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Pruvost
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 франков 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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