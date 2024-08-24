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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1910 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1910 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1910 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,109,687

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1910
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1910 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Maison Pruvost Numismatique за 1250 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1910 на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Франция 10 франков 1910 на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Франция 10 франков 1910 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Heritage Eur - May 13, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Roxbury’s - October 20, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 20 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Франция 10 франков 1910 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Stack's - May 18, 2023
Франция 10 франков 1910 на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Heritage - May 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Patrick Guillard Collection - April 25, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Франция 10 франков 1910 на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Pruvost - April 15, 2023
Продавец Pruvost
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Франция 10 франков 1910 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1910 на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Франция 10 франков 1910 на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1910 на аукционе GINZA - February 11, 2023
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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